Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Nove epizode - Italijanka v zaporu na Igu

Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Iz Trsta se je v avtu prijateljev odpeljala na slovensko stran meje, padla v zasedo policije in pri komaj 19-ih zaradi tihotapljenja ilegalnih prebežnikov pristala v priporu edinega ženskega zapora v državi, v nekdanji graščini na Igu. Iz popolne svobode se je znašla za štirimi stenami v tuji državi, v svetu, ki ga ni poznala, ves čas zaprta v sobi z več neznankami iz različnih držav. Kako se je med prestajanjem kazni prilagodila na novo resničnost?Prikaži več
Nove epizodeV seriji oddaj Kriminalne zgodbe s Saro Volčič odpirajo pretresljive primere slovenskega kriminala. Novinarka Sara Volčič skozi zgodbe serijskih morilcev Silva Pluta in Metoda Trobca ter mnogih drugih primerov razkriva zakulisje zločinov, delo novinarjev na terenu, policijske preiskave, sodne postopke in vprašanja, ki še danes burijo javnost. Serija prinaša napet vpogled v temne plati Slovenije in resnične kriminalne zgodbe, ki jih ne pozabimo.Žanr: Dokumentarec, KriminalkaDržava: Slovenija
Iz zaporovV seriji oddaj Kriminalne zgodbe s Saro Volčič odpirajo pretresljive primere slovenskega kriminala. Novinarka Sara Volčič se po zaporih sooča s storilci in pogovarja z zaposlenimi, ki z njimi delajo, od pedagogov, psihologov, pravosodnih policistov in drugih. Kakšno je življenje za zapahi in kako se obnašajo ljudje, ki jim je odvzeta svoboda? Serija prinaša vpogled v temne plati Slovenije in resnične kriminalne zgodbe, ki jih ne pozabimo.Žanr: Dokumentarec, KriminalkaDržava: Slovenija
MorilciV seriji oddaj Kriminalne zgodbe s Saro Volčič odpirajo pretresljive primere slovenskega kriminala. Novinarka Sara Volčič skozi zgodbe serijskih morilcev Silva Pluta in Metoda Trobca ter mnogih drugih primerov razkriva zakulisje zločinov, delo novinarjev na terenu, policijske preiskave, sodne postopke in vprašanja, ki še danes burijo javnost. Serija prinaša napet vpogled v temne plati Slovenije in resnične kriminalne zgodbe, ki jih ne pozabimo.Žanr: Dokumentarec, KriminalkaDržava: Slovenija
Sledi zločinaV seriji oddaj Kriminalne zgodbe s Saro Volčič odpirajo pretresljive primere slovenskega kriminala. Novinarka Sara Volčič skozi zgodbe serijskih morilcev Silva Pluta in Metoda Trobca ter mnogih drugih primerov razkriva zakulisje zločinov, delo novinarjev na terenu, policijske preiskave, sodne postopke in vprašanja, ki še danes burijo javnost. Serija prinaša napet vpogled v temne plati Slovenije in resnične kriminalne zgodbe, ki jih ne pozabimo.Žanr: KriminalkaDržava: Slovenija
Svet kriminalaV seriji oddaj Kriminalne zgodbe s Saro Volčič odpirajo pretresljive primere slovenskega kriminala. Novinarka Sara Volčič skozi zgodbe serijskih morilcev Silva Pluta in Metoda Trobca ter mnogih drugih primerov razkriva zakulisje zločinov, delo novinarjev na terenu, policijske preiskave, sodne postopke in vprašanja, ki še danes burijo javnost. Serija prinaša napet vpogled v temne plati Slovenije in resnične kriminalne zgodbe, ki jih ne pozabimo.Žanr: Dokumentarec, KriminalkaDržava: Slovenija