Superbike Francija
Superbike Francija , Superbike
5. 9. 2026 - Sobotni dan je na VN Francije prinesel prvi pravi boj za najboljša štartna mesta. Najboljši dirkači Superbike prvenstva so se podali na stezo in lovili vsako stotinko sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje s francoskega dirkališča.Prikaži več
2026Superbike FrancijaSvetovno prvenstvo Superbike se seli v Francijo! Legendarno dirkališče Magny-Cours prinaša nov boj za dragocene prvenstvene točke, kjer najboljše motocikliste sveta čakajo visoke hitrosti, zahtevni zavoji in napeti obračuni do ciljne črte.Žanr: Šport, MotociklizemDržava: Francija
51:39
Dirka 2
6. 9. 2026 - Nedelja je prinesla še zadnji veliki obračun dirkaškega vikenda na VN Francije. Najboljši dirkači Superbike prvenstva so se še zadnjič podali v boj za zmago in dragocene točke. Oglejte si celotno drugo dirko in podoživite razburljiv zaključek vikenda.
35:34
Kvalifikacijska dirka
6. 9. 2026 - Nedelja se je na VN Francije začela s kvalifikacijsko dirko Superbike prvenstva. Dirkači so se znova podali na stezo, kjer je vsak ovinek ponujal novo priložnost za preboj v ospredje. Oglejte si celotno dogajanje in ujemite utrip nedeljskega dirkaškega programa.
1:16:59
Dirka 1
5. 9. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Francije je doseglo vrhunec s prvo Superbike dirko. Dirkači so se od štarta do cilja podali v neizprosen boj za zmago in pomembne točke. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega obračuna na stezi.
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