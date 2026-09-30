Superbike Italija
Superbike Italija , Superbike
26. 9. 2026 - Sobotni dan je na Superbike Italija prinesel prvi pravi boj za najboljša štartna mesta. Najboljši dirkači Superbike prvenstva so se podali na stezo in lovili vsako stotinko sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje z italijanskega dirkališča.Prikaži več
2026Superbike ItalijaV Cremoni nas čaka vroč italijanski dirkaški konec tedna, ki bi lahko odločil boj za naslov svetovnega prvaka. Domači adut Nicolò Bulega bo pred svojimi navijači lovil zgodovinsko krono, tekmeci pa mu bodo skušali prekrižati načrte.Žanr: Šport, MotociklizemDržava: Italija, Španija
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Dirka 2
27. 9. 2026 - Nedelja je prinesla še zadnji veliki obračun dirkaškega vikenda na Superbike Francija. Najboljši dirkači Superbike prvenstva so se še zadnjič podali v boj za zmago in dragocene točke. Oglejte si celotno drugo dirko in podoživite razburljiv zaključek vikenda.
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Kvalifikacijska dirka
27. 9. 2026 - Nedelja se je na Superbike Francija začela s kvalifikacijsko dirko Superbike prvenstva. Dirkači so se znova podali na stezo, kjer je vsak ovinek ponujal novo priložnost za preboj v ospredje. Oglejte si celotno dogajanje in ujemite utrip nedeljskega dirkaškega programa.
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Dirka 1
26. 9. 2026 - Sobotno dogajanje na Superbike Italija je doseglo vrhunec s prvo Superbike dirko. Dirkači so se od štarta do cilja podali v neizprosen boj za zmago in pomembne točke. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega obračuna na stezi.