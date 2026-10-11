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Superbike Estoril

Superbike Estoril , Superbike

2026 Epizoda 0

10. 10. 2026 - Sobotni dan je na VN Estorila prinesel prvi pravi boj za najboljša štartna mesta. Najboljši dirkači Superbike prvenstva so se podali na stezo in lovili vsako stotinko sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje s portugalskega dirkališča.

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