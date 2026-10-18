Superbike Španija
Superbike Španija , Superbike
17. 10. 2026 - Sobotni dan je na VN Španije prinesel prvi pravi boj za najboljša štartna mesta. Najboljši dirkači Superbike prvenstva so se podali na stezo in lovili vsako stotinko sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje s španskega dirkališča.Prikaži več
2026Superbike ŠpanijaSezona svetovnega prvenstva v superbiku se zaključuje v Jerezu. Na dirkališču Ángel Nieto dirkače čaka še zadnji boj za zmage in prvenstvene točke, zato se obeta napet dirkaški konec tedna.Žanr: Šport, MotociklizemDržava: Španija
NapovednikSuperbike ŠpanijaSezona svetovnega prvenstva v superbiku se zaključuje v Jerezu. Na dirkališču Ángel Nieto dirkače čaka še zadnji boj za zmage in prvenstvene točke, zato se obeta napet dirkaški konec tedna.Žanr: športDržava: Španija
55:25
Dirka 1
17. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Španije je doseglo vrhunec s prvo Superbike dirko. Dirkači so se od štarta do cilja podali v neizprosen boj za zmago in pomembne točke. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega obračuna na stezi.