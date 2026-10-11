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Superbike Estoril

Superbike Estoril , Superbike

2026 Epizoda 0

11. 10. 2026 - Nedelja se je na VN Estorila začela s kvalifikacijsko dirko Superbike prvenstva. Dirkači so se znova podali na stezo, kjer je vsak ovinek ponujal novo priložnost za preboj v ospredje. Oglejte si celotno dogajanje in ujemite utrip nedeljskega dirkaškega programa.

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Kvalifikacijska dirka
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