PLAY-OFF za uvrstitev v UEFA Ligo prvakov
PLAY-OFF za uvrstitev v UEFA Ligo prvakov ,
25. 8. 2026 - Pred avstrijskimi prvaki iz Linza je misija nemogoče. LASK bo v povratni tekmi v Linzu skušal pred domačimi navijači izničiti zmago Celtica s 3:0 na prvi tekmi.Prikaži več
2026/2027PLAY-OFF za uvrstitev v UEFA Ligo prvakovOd Lige prvakov jih loči le še zadnja ovira! Play-off prinaša odločilne obračune za uvrstitev med evropsko nogometno elito, kjer prostora za napake ni.Žanr: Šport, NogometDržava: Slovenija, Avstrija, Slovaška, Hrvaška
3:08:41
Celje - Slovan Bratislava
26. 8. 2026 - Celjani so na pragu nogometnega raja, saj trkajo na vrata evropske elite. Remi proti Slovanu 1:1 s prve tekme v Bratislavi predstavlja lepo popotnico za revanšo na razprodanem celjskem stadionu. Lahko Grofom uspe zgodovinski podvig?
2:47:24
LASK - Celtic
25. 8. 2026 - Pred avstrijskimi prvaki iz Linza je misija nemogoče. LASK bo v povratni tekmi v Linzu skušal pred domačimi navijači izničiti zmago Celtica s 3:0 na prvi tekmi.
2:32:04
Slovan Bratislava - Celje
19. 8. 2026 - Celjani so uresničili del svojih načrtov, saj imajo zagotovljeno Ligo Europa. Ampak ponuja se uresničitev sanj, ki jih lahko razblini 'papirnati' slovaški favorit. Prva tekma najbrž ne bo odločilna, bo pa zelo pomembna.