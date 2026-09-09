L'Etape Slovenia - 2026

2026

Dogodek L'Etape Slovenia je uradni dogodek za rekreativne kolesarje iz serije dogodkov Tour de France v Sloveniji, ki potekajo po celem svetu. Gre za družabni kolesarski dogodek s tekmovalno noto za amaterske (cestne) kolesarje ob zagotavljanju varnega kolesarjenja na za promet zaprtih cestah in približevanje izkušnje etapne dirke profesionalnih kolesarjev na Dirki po Franciji.