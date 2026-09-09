L'Etape Slovenia , L'Etape Slovenia by Tour de France
6. 9. 2026 - Kranj že petič gosti prestižno rekreativno cestno preizkušnjo L'Etape Slovenia, ki rekreativnim kolesarjem ponuja edinstveno priložnost, da okusijo čar legendarne dirke po Franciji. Boj za prestižne majice (belo, pikčasto, zeleno in rumeno), do 130 km dolga trasa, vrhunsko navijaško vzdušje in mednarodno obarvana skupina kolesarjev! Ambasador kolesarskega dogodka je naš vrhunski as Matej Mohorič.Prikaži več
2026Dogodek L'Etape Slovenia je uradni dogodek za rekreativne kolesarje iz serije dogodkov Tour de France v Sloveniji, ki potekajo po celem svetu. Gre za družabni kolesarski dogodek s tekmovalno noto za amaterske (cestne) kolesarje ob zagotavljanju varnega kolesarjenja na za promet zaprtih cestah in približevanje izkušnje etapne dirke profesionalnih kolesarjev na Dirki po Franciji.Žanr: Šport, KolesarstvoDržava: Slovenija