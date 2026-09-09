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L'Etape Slovenia , L'Etape Slovenia by Tour de France

2026 Epizoda 0

6. 9. 2026 - Kranj že petič gosti prestižno rekreativno cestno preizkušnjo L'Etape Slovenia, ki rekreativnim kolesarjem ponuja edinstveno priložnost, da okusijo čar legendarne dirke po Franciji. Boj za prestižne majice (belo, pikčasto, zeleno in rumeno), do 130 km dolga trasa, vrhunsko navijaško vzdušje in mednarodno obarvana skupina kolesarjev! Ambasador kolesarskega dogodka je naš vrhunski as Matej Mohorič.

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Dostopno še 26 dni

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