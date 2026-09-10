Novice Filmi Šport Serije Oddaje Novo TV Blog
UEFA Liga prvakov - 1. krog

UEFA Liga prvakov - 1. krog , UEFA Liga prvakov

2026/2027 Epizoda 0

9. 9. 2026 - Sredin večer je bil rezerviran za največji oder evropskega klubskega nogometa – UEFA Ligo prvakov. Na zelenici sta se pomerila Liverpool in Atletico Madrid ter poskrbela za obračun dveh evropskih nogometnih velikanov. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega spektakla iz Liverpoola.

Prikaži več

  • 2026/2027

  • Napovednik

Podobne vsebine

PLAY-OFF za uvrstitev v UEFA Ligo prvakov
UEFA Superpokal
Portugalska liga Betclic - 4. krog
Nemški pokal - 1. krog
Portugalska liga Betlic - 5. krog
3. krog kvalifikacij za UEFA Ligo prvakov
2. krog kvalifikacij za UEFA Ligo prvakov
Magazin Lige prvakov
EHF Liga prvakov - skupinski del
Liga narodov
VN Nemčije
CEV Liga prvakov
Pokal CEV
Liverpool - Atletico Madrid
Prikaži več

  • 2026/2027

  • Napovednik