UEFA Liga prvakov - 1. krog , UEFA Liga prvakov

UEFA Liga prvakov - 1. krog

2026/2027 Epizoda 0

9. 9. 2026 - Sredin večer je bil rezerviran za največji oder evropskega klubskega nogometa – UEFA Ligo prvakov. Na zelenici sta se pomerila Liverpool in Atletico Madrid ter poskrbela za obračun dveh evropskih nogometnih velikanov. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega spektakla iz Liverpoola.

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