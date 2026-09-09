Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 52. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Paz je zelo vznemirjena, ker želi govoriti s Sam in ko se z njo končno poveže, Mauro sliši njun pogovor. Eder brani Paz in Ginebri pove, da je bila njegova ideja, da ima Sam telefon, zato je naj ne graja. Ginebra Ederja opozori, da je Monito ulični otrok in da je lahko nevaren. Esteban Gali pokaže tehtnico, s katero bodo spremljali njeno težo. Ljubeče ji zagotovi, da bodo te informacije poznali le ona, zdravnik in on sam.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika