Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 53. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Mauro se Mireyi izpove o svojem težkem otroštvu, kako je z Ginebro odraščal v kanalizacijah. Nandy je navdušena nad ureditvijo dokumentov za spremembo spolne identitete, a je na uradih izpostavljena poniževanju. Ginebra razbije okvir z Bereniceino fotografijo, da bi ustrahovala Estebana, a Elvira zahteva pojasnilo. Ob pogledu na Galino trpljenje Paz zagotovi, da želi postati njena druga mama, ki bo vedno skrbela zanjo.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika