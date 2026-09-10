Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 54. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Jeronimo in Sandro nadaljujeta s transseksualnimi opazkami na račun Nandy, saj zavračata misel, da se je njun oče zaljubil vanjo. Ginebra Rubiu obljubi denarno nagrado, če bo še naprej delal zanjo, a najprej mora s poti spraviti Fermina. Esteban se sooči s Humbertom glede njegovega zanimanja za Paz, saj ne bo dovolil, da bi jo obravnaval kot afero. Ginebra Estebanu pokaže fotografije moških, ki jih je ubila, da bi obdržala njihovo premoženje.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika