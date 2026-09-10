Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 54. del

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Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta

Sezona 1 Epizoda 54

Jeronimo in Sandro nadaljujeta s transseksualnimi opazkami na račun Nandy, saj zavračata misel, da se je njun oče zaljubil vanjo. Ginebra Rubiu obljubi denarno nagrado, če bo še naprej delal zanjo, a najprej mora s poti spraviti Fermina. Esteban se sooči s Humbertom glede njegovega zanimanja za Paz, saj ne bo dovolil, da bi jo obravnaval kot afero. Ginebra Estebanu pokaže fotografije moških, ki jih je ubila, da bi obdržala njihovo premoženje.

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  • Sezona 1

40:38
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 73. del

73. del

Ginebra prizna Mauru, da se ne bi smela zaljubiti v Estebana. Humbertu uspe odpreti skrinjico, v kateri najde USB ključek, ki bi lahko razkril Ginebrine zločine. Paz Gali prizna, da je znova skupaj z Estebanom, a jo prosi, naj to ohrani v skrivnosti, saj jim Ginebra grozi. Ginebra pohvali Jeronima za opravljeno delo in razkrije, da bo njena naslednja žrtev Gala. Kenzo se je odločen boriti za svojo ljubezen do Nandy. Prosi jo, da se preseli k njemu.
41:28
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 72. del

72. del

Mauro je prepričan, da Ginebrino nasprotovanje njegovi ljubezni do Mireye izhaja iz sramu nad njuno revno preteklostjo, zato jo prosi, naj preneha škodovati nedolžnim. Ginebra Edru vbrizga injekcijo, po kateri se mu zdravje izboljša. Esteban se ji zahvali za sinovo rešitev. Filipa poišče Humberta in ga prosi za pravno pomoč, saj se boji za svoje življenje. Elvira obišče Paz in jo prosi, naj ne postane skušnjava za Estebana.
42:39
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 71. del

71. del

Elvira graja Maura, ker je poljubil Mireyo. Pove mu, da ni primerna, zanj a Mauro brani svoja čustva in poudari, da se želi spremeniti. Jeronimo odkrije Ginebrine nezakonite posle in materi pove, da ne namerava nadaljevati dela v poslovanju njene prijateljice. Esteban se v obupu žrtvuje in se preda Ginebri zgolj zato, da bi rešil sina Edra. Mauro za svoje panične napade krivi Ginebro in jo prosi, naj reši Edra. Gema je besna, ko zagleda Galo s Salomonom.
41:43
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 70. del

70. del

Mauro prosi Fermina, naj se mu pridruži kot zaveznik, saj je to edina pot, da se znebita Ginebre in Rubia. Ginebra takoj zasliši Maura glede pogovora s Ferminom. Paz ponudi, da bo skrbela za Edra, vendar Esteban vztraja, da bo to storil sam, saj je nekoč skrbel za bolno mamo. Ginebra Estebanu pove, da ne potrebuje njegove ljubezni, želi si le, da se prepusti nagonom in ji zaplodi sina. Jeronimo od mame zahteva resnico, zakaj ji Ginebra grozi.
41:25
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 69. del

69. del

Ginebra Estebanu prizna, da je zastrupila Edra. Esteban priseže, da bo plačala za to, kar je storila njegovemu sinu, Gala pa krivi sebe, ker ni dovolj skrbela za bratca. Ginebra Mauru hladnokrvno pove, da bi moral umreti v požaru sirotišnice, s čimer mu dokaže, da ga nikoli ni ljubila. Esteban v obupu ponudi Ginebri svoje življenje v zameno za sinovo ozdravitev in ona postavi le en pogoj. Ker se Giovanna norčuje iz tragedije družine, jo Gala udari.
41:24
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 68. del

68. del

Ko je vključena v Elvirino oporoko, je Ginebra odločena, da bo materi razkrila, da je dala ubiti Berenice. Paz se poslovi od Max in ji pove, da bo njeno srce zanjo vedno odprto. Max se ji zahvali in se opraviči za svoje vedenje. Ginebra zastrupi Edra, da Estebana obdrži pod nadzorom, Elvira pa krivi Paz, ker naj ne bi pravilno pripravila hrane. Mauro se razjezi na Ginebro zaradi škode, ki jo je povzročila Edru, ona pa krivdo prevali nanj.
41:15
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 67. del

67. del

Rezultati DNK testa potrdijo, da Max ni Pazina hči. Fermin sumi, da za vsem stoji Ginebra. Esteban se potopi v ledeno kopel, da bi znižal telesno temperaturo in odstranil sledilno napravo, vendar se stanje zaplete. Elvira ne sprejema Galinega razmerja s Salomonom, saj bo ta kmalu postal oče. Mauro panično predlaga Ginebri, naj pobegneta, a ona ima drugačno strategijo. Paz in Estebana bosta pustila v napačnem prepričanju.
40:11
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 66. del

66. del

Esteban Paz razkrije, da je Ginebra ubila moža Eliasa in da je prepričan, da je odgovorna tudi za Bereniceino smrt. Ginebra Elviro obvesti, da ji je Elias zapustil velik dolg, zato bo morala prodati hišo in delnice. Elvira jo pomiri z izjavo, da jo bo vključila v svojo oporoko. Esteban priseže Paz, da se bo še naprej boril za razkritje Ginebre. Prosi jo, da njuna ljubezen ostane skrita, saj ne bi prenesel nove ločitve. Paz Mireyi namigne, naj se ne zaljubi v kriminalca.
42:05
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 65. del

65. del

Jeronimo Giovanni pove, da bo imela mir, če se poveže z Ginebro. Giovanna brez vsakega oklevanja privoli, saj je njen edini cilj samo to, da bi uničila Boscovo življenje. Ginebra zahteva, da se Esteban obnaša kot njen mož, vendar jo on zavrne in pove, da ga sploh ne privlači. Med shodom, na katerem sodeluje tudi Paz, Esteban izkoristi priložnost in ji razkrije, da je Ginebra morilka.
40:30
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 64. del

64. del

Paz Max predstavi skupini mater, ki iščejo pogrešane otroke in ena izmed njih prepozna deklico kot svojo hčer zaradi specifičnega rojstnega znamenja. Jeronimo obišče Ginebro v pisarni in ji grozi zaradi vpletanja v Giovannino zgodbo, a ga Ginebra brez težav utiša. Bosca po Jeronimovem ukazu pretepejo neznanci, vendar mu Pepa priskoči na pomoč. Zaradi dvomov o materinstvu je Paz pripravljena opraviti še en DNK test.
41:23
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 63. del

63. del

Ginebra odkrije Giovannino obsedenost z Boscom in ji pove, da je pripravljena iti do skrajnosti, da bo njegov padec še toliko bolj boleč. Paz roti Max, naj ji dovoli, da jo spozna, a Max jo v besu napade. Esteban preko sporočil Humberta opozori, da mu Ginebra grozi in da se boji za življenja svoje družine in Paz. Ginebra se pritoži Gali, da ji postavlja pregrade in se izogiba stiku z njo. Gala prizna, da se ji celotna situacija z očetom zdi zelo nenavadna.
42:34
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 62. del

62. del

Humberto Paz izroči rezultate DNK testa in potrdi, da je Max njena hči. Giovanna Estebanu in Elviri razkrije, kaj ji je Bosco storil prejšnjo noč, ter jima zagrozi z ovadbo, Ginebra pa ima že pripravljen drug načrt. Paz skuša pridobiti Maxino zaupanje in ji razloži, kaj se je zgodilo ob njenem rojstvu, a deklica jo zavrne in se obnaša uporniško. Humberto Paz ponudi vso svojo podporo in ji s poljubom da vedeti, kaj čuti do nje.
41:30
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 61. del

61. del

Paz se sooči z domnevnimi Maxinimi starši in ju obtoži, da sta ji ukradla hčer. Gala Jeronimu prizna, da še nikoli ni bila z nobenim moškim, on pa jo začne zapeljevati. Giovanna se maščuje Boscu in ga obtoži zlorabe. Bosco obtožbe zanika, saj se spomni le, da je bila ona tista, ki je poškodovala njega. Gala se ob spominu na Jeronimove besede zlomi in se v navalu bolečine samopoškoduje. V takem stanju na njo naleti oče.
41:50
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 60. del

60. del

Esteban stopi v stik s Paz in ji pove, da je našel njeno hčer Mario, s katero se bo lahko srečala na njegovi poroki z Ginebro. Paz hoče Estebanu preprečiti, da bi se poročil z žensko, ki je ne ljubi. Elvira, ki ve, da bo Paz kmalu znova združena s hčerko, ji zaželi, da bi bila vsa njena ljubezen namenjena Marii, zato jo potolaži z besedami, da čudeži resnično obstajajo. Humberto Paz opozori, naj bo previdna, saj ni prepričan, da je deklica res Maria.
41:09
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 59. del

59. del

Gala se odloči zapreti svoja družbena omrežja, saj želi začeti novo življenje in spremeniti svoj videz. Esteban, ki se počuti ujetega in nadlegovanega s strani Ginebre, pove Kenzu, da so vsi v nevarnosti. Nandy končno prejme uradne dokumente, ki jo pravno priznavajo kot žensko, za kar ji Paz in vsa družina iskreno čestitajo. Ginebra zagrozi, da bo zastrupila malo Sam, če Esteban ne bo na svojo poroko povabil Paz.
41:32
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 58. del

58. del

Paz se zlomi v solzah, ko izve, da sta Esteban in Ginebra zaročena, Elvira pa pred pomembnim korakom blagoslovi Ginebro. Esteban skuša Paz pojasniti, zakaj se je odločil za poroko z Ginebro, a ga Paz noče poslušati. Ginebra Paz zagrozi, da ji bo življenje spremenila v pekel, Paz pa ji odločno pove, da se je ne boji. Paz po naključju sliši pogovor, v katerem Ginebra prisili Estebana, da se z njo poroči v treh tednih.
39:24
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 57. del

57. del

Esteban po razkritju skrivnosti nudi Elviri podporo. Ona ga prosi, naj povrne ljubezen, ki jo Ginebra čuti do njega. Sam in Monito odkrijeta, da ima Ginebra pri sebi dojenčka, vendar jima Mauro prepreči, da bi se mu približala. Gema skuša z Galino boleznijo ponižati Galo, a Gala ji odgovori, da bo posnela video za preprečevanje neželenih nosečnosti. Paz prizna Estebanu, da ji je Humberto pomagal znova odpreti restavracijo, za kar mu je zelo hvaležna.
41:38
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 56. del

56. del

Ginebra Elviri prizna, da jo zanima Esteban. Elvira ne more verjeti, da sta se obe njeni hčerki zaljubili v istega moškega. Elvira zbere vso družino, da bi jim razkrila, da je Ginebra hči, ki jo je pred leti njen oče ugrabil iz njenega naročja. Paz je pripravljena ubiti Fermina, če se bo izkazalo, da je prodal lastno hčer. Izkoristi trenutek, ko je z njim sama, in ga sooči z vprašanjem, ali je res prodal njuno hčer, da bi se rešil dolgov.
42:04
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 55. del

55. del

Ginebra se Elviri potoži, da ima finančne težave. Elvira ji ponudi pomoč, a Ginebra ji očita, da ji v podjetju nikoli ni stala ob strani in da jo je pozno priznala za hčer. Elvira in Fobo sta skoraj zalotena pri poljubu, ko pride Eder. Ko Paz izve, da je Ginebra znova prizadela Samaro, se v restavraciji ne obvlada več in ji primaže klofuto. Ginebra Paz odkrito opozori, da je ne bo ničesar ustavilo in da jo je sposobna povsem uničiti.
39:45
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 54. del

54. del

Jeronimo in Sandro nadaljujeta s transseksualnimi opazkami na račun Nandy, saj zavračata misel, da se je njun oče zaljubil vanjo. Ginebra Rubiu obljubi denarno nagrado, če bo še naprej delal zanjo, a najprej mora s poti spraviti Fermina. Esteban se sooči s Humbertom glede njegovega zanimanja za Paz, saj ne bo dovolil, da bi jo obravnaval kot afero. Ginebra Estebanu pokaže fotografije moških, ki jih je ubila, da bi obdržala njihovo premoženje.
42:57
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 53. del

53. del

Mauro se Mireyi izpove o svojem težkem otroštvu, kako je z Ginebro odraščal v kanalizacijah. Nandy je navdušena nad ureditvijo dokumentov za spremembo spolne identitete, a je na uradih izpostavljena poniževanju. Ginebra razbije okvir z Bereniceino fotografijo, da bi ustrahovala Estebana, a Elvira zahteva pojasnilo. Ob pogledu na Galino trpljenje Paz zagotovi, da želi postati njena druga mama, ki bo vedno skrbela zanjo.
40:58
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 52. del

52. del

Paz je zelo vznemirjena, ker želi govoriti s Sam in ko se z njo končno poveže, Mauro sliši njun pogovor. Eder brani Paz in Ginebri pove, da je bila njegova ideja, da ima Sam telefon, zato je naj ne graja. Ginebra Ederja opozori, da je Monito ulični otrok in da je lahko nevaren. Esteban Gali pokaže tehtnico, s katero bodo spremljali njeno težo. Ljubeče ji zagotovi, da bodo te informacije poznali le ona, zdravnik in on sam.
42:19
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 51. del

51. del

Fobo prosi Elviro, naj mu da priložnost, da si pridobi njeno srce. Elvira privoli, a se hkrati boji, da mu ne bo mogla vračati enakih čustev. Paz je odločena pozabiti Estebana. Čeprav si on želi drugače, mu Ginebra znova zagrozi. Ginebra Gali oznani, da imata z Estebanom razmerje, Gala pa ne more verjeti, da je oče tako hitro pozabil Paz. Humberto preseneti Paz s šopkom rož, ona pa mu pove, da mu ne more vračati čustev.
41:08
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 50. del

50. del

Gala na družbenih omrežjih javno prizna, da ima motnjo hranjenja, saj je bila dolga leta obsedena s svojo težo. Sam prosi Ginebro, naj pomaga rešiti Cobijo, ki je nenadoma prenehala dihati. Ginebra uživa v trpljenju svoje hčerke. Elvira je besna, ko izve, da je Paz na prostosti. Paz se zaradi Galinega stanja strinja, da se vrne na delo v Estebanovo hišo, Estebanu pa pove, da bo njun odnos izključno poklicen. Vrne mu zaročni prstan.
43:13
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 49. del

49. del

Esteban se sooči s Humbertom zaradi njegove naklonjenosti do Paz. Humberto mu odkrito prizna, da ga Paz zelo privlači. Elvira se ponovno naivno odpre Ginebri in ji zaupa, da začenja čutiti nekaj do Foba. Humberto obvesti Paz, da proti njej ni obtožb in da ji je sodnik odobril prostost. Ginebra se želi znebiti Samine psičke Cobije in ravno, ko jo namerava ubiti, njene načrte prekine prihod Elvire, Sam in Monita.
41:55
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 48. del

48. del

Esteban Gali zatrjuje, da je Ginebra dobra mama, le da je žrtev življenjskih okoliščin. Nato se sooči z Ginebro in jo obtoži, da je odgovorna za Bereniceino smrt, saj jo je zanimal le njen denar. Paz pove Humbertu, da sta jo že dvakrat zapustila moška, ki sta ji prisegala ljubezen, zato noče pasti v novo igro in ga prosi, naj se osredotoči izključno na njeno izpustitev. Ginebra Estebanu postavi ultimat, s katerim bo prenehala groziti njegovi družini.
40:13
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 47. del

47. del

Esteban proti svoji volji pove Paz, da jo je videl le kot igro in da se je prepustil trenutku, ponižana Paz pa mu prisoli klofuto. Bosco je zelo zaskrbljen za Galo in sestra mu prizna, da ima motnjo hranjenja. Ginebra obišče Paz v zaporu in ji pove, da jo Sam sovraži, saj je pričala proti njej. Mauro Ginebri razkrije, da je Estebanu vbrizgal sledilno napravo, da ga lahko spremljajo in prisluškujejo vsem informacijam okoli njega.
41:31
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 46. del

46. del

Tuca pride v Pazino zaporniško celico in se pritožuje, da ji je ukradla službo v kuhinji. Paz jo opozori, naj se je ne dotika. Medtem so Esteban in njegova družina žrtve napada med poskusom pobega pred Ginebro. Esteban se sooči z njo zaradi ogrožanja njegove družine, Ginebra pa mu pove, da mora, če želi, da bo družina na varnem, končati razmerje s Paz. Pod pritiskom Esteban obišče Paz v zaporu in z njo prekine razmerje.
41:45
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 45. del

45. del

Ginebra se Elviri prikaže kot žrtev in ji pove, da je vse življenje pogrešala mamo, saj je odraščala sama in izpostavljena nevarnostim. Esteban potrdi, da je Ginebra ubila moža Eliasa in da je on naslednji na njenem seznamu. Ginebra napade Estebana, saj mu ne bo dovolila, da bi jo razkrinkal in spravil v zapor. Od njega zahteva, da prekine razmerje s Paz, ker ga hoče samo zase, a Esteban ji odvrne, da bi raje umrl, kot pa bil njen partner.
42:37
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 44. del

44. del

Esteban in Gala sta priča temu, kako Ginebra zlorablja Sam. Tako se prepričata, da je Paz ves čas govorila resnico. Ginebra zagrozi Paz, da bo plačala za vso povzročeno škodo, Paz pa ji zagotavlja, da bo dokazala svojo nedolžnost. Esteban razkrije Paz, da mora zaradi reševanja njenega primera zapeljati Ginebro. Paz je prizadeta, saj ve, da Ginebra do njega goji čustva. Elvira Ginebri razkrije resnico, da je prav ona hči, ki ji jo je oče iztrgal iz naročja.
42:41
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 43. del

43. del

Gala kritizira babico Elviro, ker je preveč ozkogleda. Trdno je prepričana, da je tudi sama v mladosti delala napake, sedaj pa jih meče pod nos vsem ostalim. Humberto Estebanu pove, da mora pokazati veliko mero prekanjenosti, če želi rešiti Paz, zato mu predlaga, naj zapelje Ginebro. Esteban Ginebri zagotovi, da se ji približuje zato, ker bi jo rad razumel, saj bi, če je nedolžna, rad izvedel resnico.
42:15
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 42. del

42. del

Gala očetu podari plišastega medvedka s skrito kamero, namenjenega Sam, da bi preverili, ali ji Ginebra in Mauro škodujeta. Humberto ponudi Estebanu pravno pomoč, da bi Paz in njeno družino spravil iz zapora, ter mu izroči dokumente, ki dokazujejo njeno nedolžnost. Ginebra pripravi Samino najljubšo večerjo, vendar jo razjezi, ko Sam pohvali Pazine sadne palačinke. Humberto obišče Paz v zaporu in trdi, da mora pričati po krivem, če želi na prostost.
41:57
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 41. del

41. del

Mauro zagotavlja Sam, da jo ljubi in da ji nikoli ne bi mogel škodovati, a mu Sam jasno pove, da zaupa le Pazini družini in ga prosi, naj jim pomaga. Esteban pokaže Kenzu dokumente, ki ga peljejo k sumu, da je Ginebra odgovorna za Samino izginotje. Ginebra udari Filipo, ker ji krade pozornost, in razkrije, da ji je pomagala imeti še enega otroka samo zato, da bi Kenzo ostal ob njej. Paz obžaluje, da je v Samino tragedijo vpletla nedolžne ljudi.
43:27
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 40. del

40. del

Esteban se sooči z Maurom, ko izve za njegove načrte proti Sam. Ginebra Estebanu pove, da so Paz in njena družina želeli obdržati Sam in zato povzročili nesrečo, da bi pozabila svojo preteklost. Esteban izve, da je odstopil odvetnik, ki ga je najel za obrambo Paz in njene družine, zato nimajo nikogar, ki bi jih branil. Paz Ginebri pove, da je prav ona kriva za vso škodo, ki jo je povzročila Sam, zato jo Ginebra udari.
43:16
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 39. del

39. del

Paz in njeno družino aretirajo. Paz Estebanu zatrjuje, da je ščitila Ginebrino hčer. Esteban ji ne verjame in ji očita laži. Zaradi nje se je zoperstavil lastnim otrokom in Elviri, da bi branil njuno zvezo, a so imeli na koncu prav. Ginebri uspe, da se znova združi s Sam in pred policijo zatrjuje, da je dneve in noči jokala zaradi njenega izginotja. Paz je v zaporu sama, ko jo napade varnostnik in ji grozi, da bo drago plačala za svoja dejanja.
41:52
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 38. del

38. del

Mauro izve, da Mireya do njega razvija čustva, zato to namerava izkoristiti. Lupita Paz zaupa, da jo je napadel Rubio po Ferminovem ukazu, zato se Paz sooči s Ferminom, ki pa vse zanika. Paz prizna Estebanu, da je ljubosumna na Ginebro, ker ji je povedala, da je zaljubljena vanj, Esteban pa ji jasno pove, da do Ginebre ne čuti ničesar. Ginebra pred Estebanom prizna, da ga ljubi, in mu pove, da morata počakati, kaj se bo zgodilo z njegovim razmerjem s Paz.
43:05
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 37. del

37. del

Esteban prosi Paz, naj med njima ne bo skrivnosti. Sprašuje jo glede nenadne menjave telefonske številke in jo roti, naj mu pove resnico. Paz uspe še pravočasno odpeljati Lupito v bolnišnico, kjer ji zdravnik pove, da je materino življenje v nevarnosti. Elvira težko verjame, da je Fobo zaljubljen vanjo in to kljub temu, da pozna vse njene napake. Luna se zlomi v joku, ko izve za Lupitino stanje, Paz pa prosi, naj je ne odpelje stran.
42:26
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 36. del

36. del

Ginebra odkrito prizna Paz, da je zainteresirana za Estebana. Jasno ji pove, da njena sreča z Estebanom ne bo trajala dolgo, zato naj se mu odpove. Jeronimo Gali potrdi, da je Salomon ne ljubi, saj jo je prevaral z Gemo. Gala je razočarana in hoče ostati sama. Esteban preseneti Paz z večerjo in še bolj romantičnim večerom. Lupita posvari Rubia, naj ne poškoduje njenih hčera, on pa ji brez oklevanja zagrozi z nasiljem nad njeno družino.
42:10
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 35. del

35. del

Fobo se znova približa Elviri, vendar mu prizna, da je po Bereniceini smrti zelo trpela in ima zlomljeno srce. Esteban pripravi romantičen večer za Paz in jo sredi zmenka prosi, da naredita naslednji korak v njunem razmerju. Kljub Geminim opozorilom Salomon drži besedo in konča lažno razmerje z Galo. Ko ga vprašajo po razlogih, laže o svojih čustvih. Ginebra in Mauro se pretvarjata, da pogrešata Samaro. Mireya ju sliši in podvomi o Maurovi nedolžnosti.
43:41
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 34. del

34. del

Paz postane sumničava glede Ginebrinih namenov. Ginebra jo prosi za pomoč pri iskanju hčerke, z zvitimi namigi pa jo ustrahuje z obtožbami o ugrabitvi. Humberto ponovno vstopi v Estebanovo življenje in je ljubosumen na njegov odnos s Porfiriem. Po povabilu, da ostane nekaj dni, Humberto zahteva, naj Esteban dokaže, da zna upravljati posestvo. Ginebra želi razširiti posel in prosi Fermina, naj ji pripelje Monita.
41:11
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 33. del

33. del

Ginebra z Maurovo pomočjo prisluškuje Pazinemu telefonu in tako dobi potrditev, da je Sam živa, skriva pa jo njena sovražnica. Mauro jo opozori, da bosta v primeru prijave v zaporu končala Nandy in Kenzo, a Ginebra se s tem strinja in pripravi načrt proti Paz. Ko Fermin izve, da sta Paz in Sam v nevarnosti, predlaga, da pobegnejo ter tako ustvarijo družino, o kateri sta s Paz vedno sanjala. Paz mu pove, da se ne bo ločila od Estebana, saj ga ljubi.
44:23
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 32. del

32. del

Esteban se razjezi na Ginebro, ker je Bosca odpeljala v zapor, da bi se soočil z Bereniceinim morilcem. Elvira jo zagovarja in zahteva, da Ginebro spoštuje, saj je del družine. Po Ginebrini krivdi Paz razbije dragocene kozarce, zato jo Elvira brez oklevanja poniža in ji grozi. Ginebra sanja o romantičnem trenutku z Estebanom, vendar ji on jasno pove, da ljubi samo Paz. Nandy prizna, da je noro zaljubljena v Kenza, on pa jo prime za roke in jo poljubi.
42:35
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 31. del

31. del

Fobo skuša Elviro potolažiti z objemom, vendar ga prosi, naj ji ne izkazuje naklonjenosti, saj ga ne želi zavajati, predvsem zdaj, ko nasprotuje Estebanovi zvezi s Paz. Ker sumi, da ima Paz pri sebi Samaro, Ginebra zagrozi Ferminu, da bi iz njega izvlekla resnico. Fermin noče, da bi bila Paz srečna z Estebanom, zato Ginebri predlaga, da združita moči in ju uničita. Elvira se ne strinja, da bi Rubleovi živeli v njeni hiši, Ginebra pa preseneti vse.
41:38
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 30. del

30. del

Elvira zagrozi Estebanu z odpovedjo, če Paz ne odstrani iz hiše. Ne ukloni se njenemu izsiljevanju in je pripravljen oditi skupaj z otroki. Kot da ni vsega dovolj, na obisk pride še njegov oče Porfirio, da bi nekaj časa preživel z vnuki. Ginebra Elviri pove, kako sumi, da Paz stoji za Samino ugrabitvijo. Ko Luna sliši svoje pravo ime, se spomni težkih trenutkov z Ginebro. Medtem Mauro hoče preiskati hišo Roblejevih in Mireya nima nič proti.
41:38
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 29. del

29. del

Elvira zetu na vsakem koraku da vedeti, da je zanjo navadna zguba. Ko izve za njegovo razmerje s Paz, ga opozori, da ne bo dovolila, da kuharica zavzame mesto Berenice. Ko Esteban za razmerje pove svojim otrokom, je Bosco besen, Gala in Eder pa nimata nič proti. Ginebra iz dr. Manzanove izve, da je bila deklica Luna hospitalizirana, nato pa odpeljana iz bolnice. Manzanova opozori Paz, da je Ginebra nevarna oseba in naj ji ne preda Lune.
41:36
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 28. del

28. del

Mauro in Ginebra se spominjata, kako so ju trpinčili med otroštvom. Ginebra mu je kot otrok rešila življenje in posvari ga, naj tega nikoli ne pozabi. Filipa poskuša zapeljati Kenza, vendar jo zavrne. Esteban se hoče soočiti z Jeronimom, ker je žalil njegovo hči glede debelosti. Paz bo uresničila Lunino željo in jo vrnila Ginebri. Lupita se s tem strinja, Mireya pa pomisli na najhujše. Ginebra hoče od dr. Manzanove zvedeti, ali je v bolnišnici videla Sam.
41:50
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 27. del

27. del

Esteban prosi Paz, da bi njegove otroke odpeljala na zabavo v maskah. Le Bosco uporniško vztraja, da ne gre. Vsa družina Roble se udeleži zabave, zamaskirajo tudi Luno. Fermin se odpravi v park po Monita, da bi bilo presenečenje za Luno popolno. Ko njena psička pobegne, se Luna odpravi za njo in se znajde pred Ginebro, ki jo prosi, da sname masko. Paz opozori Estebana, da opaža nenavadno vedenje pri Gali, ki bi lahko kazalo na motnjo hranjenja.
41:41
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 26. del

26. del

Bosco se hoče soočiti z Rubiom, ki naj bi ubil njegovo mamo. Pri Roblejevih opazijo, da je Fermin postal boljši človek, odkar se druži z Luno. Ginebra se odpravi k Paz, ki pa se izmika in je ne povabi v hišo. Ginebra posumi, da Paz nekaj skriva, nato pa jo prosi za pomoč pri lepljenju plakatov s Samino sliko. Luni ni jasno, zakaj ne sme videti mame, ki sprašuje po njej. Gala omedli zaradi podhranjenosti, Esteban pa odkrije, da sin kadi elektronske cigarete.
41:54
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 25. del

25. del

Ko Mireya sporoči Paz, kaj je odkrila v parku, ji Paz svetuje previdnost in umik na varno. Njun pogovor sliši Ginebra in od Paz zahteva pojasnilo. Mala Luna se medtem dolgočasi, saj zaradi varnosti ne sme zapustiti hiše, Salomon pa naredi vse, da bi ji polepšal dan. Najbolj pa se Luna razveseli, ko ji Mireya omeni, da je verjetno našla Monita. Da bi dosegla svoje cilje, Ginebra predlaga Filipi, da uničita Paz, ki je hkrati Nandyjina prijateljica.
42:54
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 24. del

24. del

Da bi pridobila Estebanove otroke, jim Ginebra prinese darila, nad katerimi so navdušeni. Sam razkrije Ferminu, da jo je imel očka zelo rad, od mame pa je bila deležna udarcev. Ko Elvira grdo govori o Paz, se ji Gala upre in od nje zahteva, naj jo spoštuje. Elvira namigne Fobu, kako je zadovoljna, da se njena hči Ginebra tako lepo razume s svojimi nečaki. Mireya v zapuščenem parku išče Luninega prijatelja Monita, kjer pa jo zaloti Mauro.
42:30
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 23. del

23. del

Lupita očita Mireyi, ker je bila v hotelu z Maurom, ona pa trdi, da je to del načrta, kako priti do informacij o Sam. Esteban izve, da je njegov odtujeni oče Porfirio zbolel in Paz prosi, če ga spremlja v rojstni kraj, kar pa ni všeč Ginebri. Sam zdravnici Manzano pove, da se noče spominjati svoje mame, ker je nikoli ni marala. Pove ji tudi, da je Paz zelo dobra do nje, ko bi le njena mama bila taka! Esteban pred Paz razkrije svojo zgodbo iz otroštva.
41:52
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 22. del

22. del

Paz in Esteban se odločita, da bosta vse, kar se dogaja med njima, obdržala zase. Gala in Salo razkrijeta Estebanu in Paz, da je Rubio ista oseba, ki je ubila Berenice, pa tudi ukradla Pazino hčer. Nandy je žal, da je Kenzu razkrila svoja čustva. Ginebra ponudi Filipi bogato nagrado v zameno za pomoč pri pranju denarja. Mauro pove Mireyi, da je Rubio ubil njegovega svaka in ugrabil Sam, njo zanima, če Rubio tudi ustrahuje njegovo družino. Preživita zanimiv večer.
42:27
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 21. del

21. del

Esteban prizna Lupiti, da se je zaljubil v Paz, zato se namerava pogovoriti z njo in izvedeti, kakšna so njena čustva. Ko Ginebra govori o Sam, ima Paz slabo vest, dr. Manzanova pa Ginebri ponudi usluge kot psihiatrinja. Lupita znori, ko izve, kako so Luno odpeljali iz bolnišnice. Nandy Kenzu prizna, da je zaljubljena vanj. Esteban povabi Paz na plesne ure, kjer bosta morda zbrala pogum, da si priznata občutke, ki jih gojita drug do drugega.
41:54
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 20. del

20. del

Ferminu uspe neopazno odpeljati Luno iz bolnišnice, dr. Manzanova pa kljub nevarnosti sodeluje s Paz. Kenzo obtoži Filipo, da sta ga zaradi nje otroka začela sovražiti, in ji zagrozi z bojem za skrbništvo. Esteban si vzame čas za Bosca, da bi mu pomagal spoprijeti se z jezo, ki jo nosi v sebi. Sin se mu res odpre in mu prizna, kar mu leži na duši. Očita mu, da zaradi Paz nima več časa za otroke. Mali Eder pa Estebanu prizna, da bi Paz rad imel za svojo mamo.
42:03
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 19. del

19. del

Ko Elvira izve, da bo Nandy delala v njenem podjetju, jo hoče odpustiti. Paz pred dr. Manzanovo prizna, da ni Lunina mati, ter pojasni, da je lagala, da bi zaščitila sebe in Luno. Ko Ginebra izve, da Esteban ne bo počival, dokler Rubio ne bo kaznovan, mu svetuje, naj pozabi na primer, saj bo to škodovalo predvsem njegovim otrokom. Paz je žalostna, ker se bo morala odpovedati Luni, medtem pa Fermin kuje načrt, kako bodo Luno spravili iz bolnišnice.
41:06
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 18. del

18. del

Ginebra sanjari o Estebanu, čeprav se dobro zaveda, da se ne sme zaljubiti. Elvira misli, da je napad na Ginebrino družino maščevanje proti njej, vendar ne ve, kdo bi lahko vedel, da je Ginebra njena hči. Mireya poskuša od Maura izvedeti, če ima kakšne informacije o Sam. Ko se Luna poškoduje, jo Paz in Fermin odpeljeta v bolnišnico, kjer dr. Manzanova prepozna deklico. Esteban in Kenzo si priznata, da sta Paz in Nandy zares posebni ženski.
41:08
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 17. del

17. del

Esteban v zaporu obišče Rubia, ki mu prizna, da je kriv za Bereniceino smrt. Niti pomisli ne, da je Mauro ukazal Rubiu, kaj mora izreči, medtem ko Ginebra in Mauro slavita, ker se uresničujejo njuni načrti proti Elviri. Prepričana sta, da nihče ne bo nikoli odkril, da sta odgovorna za Bereniceino smrt. Esteban opozori Salomona, naj spoštljivo ravna z Galo. Medtem se med Estebanom in Paz rojevajo želje in upanje po boljšem življenju.
41:53
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 16. del

16. del

Bosco je videl očeta, ko je hotel poljubiti Paz, to pa je glavni razlog njegove nesramnosti do nje. V zaupnem pogovoru Nandy Kenzu razkrije, da je transseksualna ženska. Elvira se s pomočnikom Fobom odpravi k Roblejevim, da preveri, iz kakšne družine prihaja Salomon, v katerega je zaljubljena njena vnukinja. Zaradi arogantnega vedenja se takoj sporeče z Lupito in Mireyo, ki poskrbita, da ne opazi male Sam, ki se pri njih počuti zelo srečno.
42:42
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 15. del

15. del

Elvira prejme klic z zahtevo po visoki vsoti denarja, sicer bo javnost izvedela, da je imela hčer že pred Berenice. Fermin se spominja, kako srečen je bil, ko mu je Paz povedala, da je noseča. Paz sprašuje Luno, kaj ji je všeč, kar pa je drugače, kar trdi Ginebra. Ko je Esteban pri Ginebri, v hišo vdre skupina zamaskiranih moških, ki izropajo vse. Esteban jo hoče zaščititi pred tatovi, Ginebra pa mu zvito namigne, da jo hočejo ubiti tako kot so njenega moža.
41:08
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 14. del

14. del

Elvira se spravi na Lupito, ki namesto Paz pomaga v njihovem gospodinjstvu, a Lupita se ne da kar tako. Paz čustva do Lune primerja s svojo hčerkico Mario, ki so jo ukradli, nato pa zgrožena ugotovi, da je Luna izginila. Med iskanjem Monita se Luna izgubi, a na srečo nanjo naleti Fermin. Esteban hčerki Gali pove, da ni primerno, da se sestaja s Salomonom. Zaradi vseh pritiskov, ki se dogajajo okoli nje, se Gala ponovno zateče k motnji hranjenja.
42:12
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 13. del

13. del

Paz prizna Ferminu, da je rešila Luno. Med Estebanovo novinarsko konferenco se predvaja videoposnetek Berenice, v katerem ga obtožuje kraje družinskega premoženja, kar se sprevrže v škandal. Paz prizna Nandy, da ji je Esteban všeč, vendar med njima ne more biti ničesar. Nandy ji pove, da enako čuti do Kenza. Elvira bi rada z vzorcem sline preverila, ali je Ginebra njena hči. Zaradi nočne more o Monitu Luna pobegne, da bi mu pomagala.
42:06
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 12. del

12. del

Ginebra načrtuje, kako bo uničila Elviro, nato pa sebe prikazala kot njeno rešiteljico. Na Pazinih vratih se pojavi Esteban z otroki in zahteva pojasnilo. Pride do prepira, Esteban in Paz pa se na koncu objameta pred ljubosumnim Ferminom. Elvira sumi, da je Ginebra njena hči, zato Fobo predlaga DNK test. Ginebra z uporabo umetne inteligence posname nov videoposnetek, s katerim se izdaja za Berenice, da bi uničila Estebana in Elviro.
43:56
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 11. del

11. del

Fermin Paz posreduje naslov, kjer se nahaja Sam, ter jo opozori, naj bo zelo previdna. Ko jo najde, Paz prosi Sam, naj ji zaupa, saj ne bo dovolila, da bi se ji karkoli hudega zgodilo. Mauro obupa, ker ne najde Sam, obračuna pa z Gorilo. Paz odpelje Luno domov in svoji družini zagotovi, da je pripravljena skrbeti zanjo in jo ljubiti, kot bi bila njena lastna hči. Kljub pritiskom, naj odpusti Paz, Esteban vztraja, da počakajo na rezultate iz laboratorija.
43:01
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 10. del

10. del

Ko Elviri postane slabo, vsi pomislijo na vino, a Elvira vztraja, da je Paz v mafine, ki jih je pripravila, dala neko snov. Prestrašen, da so to zaužili tudi otroci, Esteban obtoži Paz, da želi škodovati njegovi družini, hrano pa se odloči dati na analizo. A Paz obtožbe ne ganejo dosti, ko sliši Maura, da bo ubil Sam. Odloči se mu slediti, da bi rešila deklico. Gorila pa Mauru izroči samo dokaz, da je Sam živa. To pa je povod, da Ginebra izreče uničujoč ukaz.
42:50
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 9. del

9. del

Esteban od Bosca zahteva, da se Paz opraviči za nesramnost. Bosco očetu očita, da ni naredil dovolj, da bi raziskali mamino smrt. Kenzova nekdanja žena Filipa se sreča z Nandy in v hipu pride do spora med njima. Gorila zaklene Luno in Monita, ker se z Maurom pogaja glede izročitve Lune. Ginebra napije Elviro in se ji dobrika, da bi zvedela kaj več o njej. Elvira se spomni dneva, ko ji je oče iz naročja vzel novorojeno hčerkico, ki je nato ni več videla.
45:05
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 8. del

8. del

Ginebra ima skrbno pripravljen načrt, s katerim pritegne Estebanovo pozornost. Pove mu, da ji po izginotju hčerke življenje ne pomeni ničesar več. Esteban ji odvrne, da lahko ostane v podjetju, vendar mora poiskati strokovno pomoč. Monito opozori Luno, da mora zbežati, sicer jo bo Gorila prodal. Fermin od Maura zahteva denar za deklico, ki mu jo je izročil pred šestimi leti. Elvira prizna, da je pred Berenice imela še eno hčer, o kateri ne ve ničesar.
42:55
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 7. del

7. del

Ginebra je razočarana nad Maurom, ker se ni znebil deklice na način, kot sta se zmenila. Sama odide in si ogleda zaboj, v katerega je bila zaprta Sam. Boji se, da bi deklica videla kaj, kar bi jo lahko obremenilo. Medtem se Sam s hvaležnostjo spominja prijazne ženske, ki ji je ponudila hrano. V njej vidi materinsko podobo, za katero je bila prikrajšanje vse življenje. Ginebra se zaposli v Elvirinem podjetju in si priseže, da bo osvojila Estebana.
45:23
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 6. del

6. del

Elvira pokaže Gali posnetek, na katerem Berenice prizna, da jo je Esteban prevaral, saj je bil z njo samo zaradi njenega denarja. Elvira dobi še en videoposnetek, v katerem Berenice trdi, da je bila njena mati le breme v njenem življenju. Paz Ginebri pove, da je videla njeno hčerkico Sam prosjačiti za denar, zato Ginebra sooči Maura zaradi njegove laži. Paz obišče Estebana v zaporu in ga opogumlja, da njegovi otroci verjamejo v njegovo nedolžnost.
46:18
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 5. del

5. del

Paz tolaži Estebana, ko ji razkrije svoj strah, da bi mu Elvira vzela otroke. Paz predlaga srečanje obeh družin. Medtem se mala Sam znajde med brezdomnimi otroki, kjer jo Gorila sili h kraji, da bi imela kaj jesti, zdaj ko živi na ulici. Ginebra hinavsko sočustvuje z Elviro, v resnici pa do nje čuti le sovraštvo. Srečata se tudi Ginebra in Paz. Sam prosjači na mostu in tam se naključno sreča s Paz, ki jo srečanje globoko gane, deklica pa ji zleze v srce.
48:26
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 4. del

4. del

Fermina izpustijo iz zapora in vrne se v Pazino življenje, odločen, da jo znova osvoji. Med njima takoj izbruhne prepir, a mu Paz pusti, da prespi pri njih. Ginebra pred policijo igra užaloščeno mati in ženo. Samaro rešijo vaščani in ko ugotovijo, da se deklica ne spominja ničesar, jo pustijo pred cerkvenimi vrati, kjer jo najde osiroteli deček Monito. Kenzo pove Estebanu, da so Berenicein posnetek prepoznali kot resničen, kar Estebana močno prizadene.
44:35
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 3. del

3. del

Ginebra je naveličana skrbeti za hčerkico Samaro in izrabi vsako priložnost, da jo ponižuje, vendar jo tokrat pri tem zaloti Elias. Esteban pove Elviri, da ne bo toleriral njenih žalitev, ona pa prisega, da bo plačal za to, kar je storil Berenice. Ginebra prizna Eliasu, da Samara ni njegova hči, saj je njuna prava hčerka umrla ob rojstvu. Ker so restavracijo zaprli, Esteban Paz ponudi službo. Ko jo obišče, da bi ji razložil odgovornosti, se pojavi Fermin.
47:57
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 2. del

2. del

Šest let po izginotju novorojenke in po ločitvi od Fermina ga Paz prosi, naj ji pove resnico o njuni hčerkici. Paz pomaga Estebanu na ulici. Povabi ga v restavracijo in nepričakovano si razkrijeta svoji žalostni zgodbi. Ginebra s pomočjo umetne inteligence Estebanovi tašči Elviri še poveča sovraštvo do zeta. Ginebra je grozna mama mali Samari, očka Elias pa jo obožuje. Ginebra je odločena, da se bo znebila hčerke in moža, da bi uresničila svoje načrte.
51:44
Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 1. del

1. del

Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, katere malopridni mož Fermin ob rojstvu njune hčerkice punčko proda, da bi se znebil dolgov. Paz je popolnoma strta, čeprav ne pozna celotne resnice. Medtem Ginebra rodi mrtvorojenko in brata Maura prosi, da ji priskrbi dojenčico, saj bo tako obdržala milijonarja Eliasa. Na drugem koncu Esteban izve, da oživljanje njegove žene ni bilo uspešno, doma pa ga čakajo trije otroci. Kako se bodo prepletle njihove zgodbe?

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