Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 54. del

7. del

Ginebra je razočarana nad Maurom, ker se ni znebil deklice na način, kot sta se zmenila. Sama odide in si ogleda zaboj, v katerega je bila zaprta Sam. Boji se, da bi deklica videla kaj, kar bi jo lahko obremenilo. Medtem se Sam s hvaležnostjo spominja prijazne ženske, ki ji je ponudila hrano. V njej vidi materinsko podobo, za katero je bila prikrajšanje vse življenje. Ginebra se zaposli v Elvirinem podjetju in si priseže, da bo osvojila Estebana.