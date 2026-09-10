Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 55. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Ginebra se Elviri potoži, da ima finančne težave. Elvira ji ponudi pomoč, a Ginebra ji očita, da ji v podjetju nikoli ni stala ob strani in da jo je pozno priznala za hčer. Elvira in Fobo sta skoraj zalotena pri poljubu, ko pride Eder. Ko Paz izve, da je Ginebra znova prizadela Samaro, se v restavraciji ne obvlada več in ji primaže klofuto. Ginebra Paz odkrito opozori, da je ne bo ničesar ustavilo in da jo je sposobna povsem uničiti.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika