Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 56. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Ginebra Elviri prizna, da jo zanima Esteban. Elvira ne more verjeti, da sta se obe njeni hčerki zaljubili v istega moškega. Elvira zbere vso družino, da bi jim razkrila, da je Ginebra hči, ki jo je pred leti njen oče ugrabil iz njenega naročja. Paz je pripravljena ubiti Fermina, če se bo izkazalo, da je prodal lastno hčer. Izkoristi trenutek, ko je z njim sama, in ga sooči z vprašanjem, ali je res prodal njuno hčer, da bi se rešil dolgov.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika