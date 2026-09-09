Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 57. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Esteban po razkritju skrivnosti nudi Elviri podporo. Ona ga prosi, naj povrne ljubezen, ki jo Ginebra čuti do njega. Sam in Monito odkrijeta, da ima Ginebra pri sebi dojenčka, vendar jima Mauro prepreči, da bi se mu približala. Gema skuša z Galino boleznijo ponižati Galo, a Gala ji odgovori, da bo posnela video za preprečevanje neželenih nosečnosti. Paz prizna Estebanu, da ji je Humberto pomagal znova odpreti restavracijo, za kar mu je zelo hvaležna.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika