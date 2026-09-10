Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 58. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Paz se zlomi v solzah, ko izve, da sta Esteban in Ginebra zaročena, Elvira pa pred pomembnim korakom blagoslovi Ginebro. Esteban skuša Paz pojasniti, zakaj se je odločil za poroko z Ginebro, a ga Paz noče poslušati. Ginebra Paz zagrozi, da ji bo življenje spremenila v pekel, Paz pa ji odločno pove, da se je ne boji. Paz po naključju sliši pogovor, v katerem Ginebra prisili Estebana, da se z njo poroči v treh tednih.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika