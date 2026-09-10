Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 59. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Gala se odloči zapreti svoja družbena omrežja, saj želi začeti novo življenje in spremeniti svoj videz. Esteban, ki se počuti ujetega in nadlegovanega s strani Ginebre, pove Kenzu, da so vsi v nevarnosti. Nandy končno prejme uradne dokumente, ki jo pravno priznavajo kot žensko, za kar ji Paz in vsa družina iskreno čestitajo. Ginebra zagrozi, da bo zastrupila malo Sam, če Esteban ne bo na svojo poroko povabil Paz.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika