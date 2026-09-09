Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 60. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Esteban stopi v stik s Paz in ji pove, da je našel njeno hčer Mario, s katero se bo lahko srečala na njegovi poroki z Ginebro. Paz hoče Estebanu preprečiti, da bi se poročil z žensko, ki je ne ljubi. Elvira, ki ve, da bo Paz kmalu znova združena s hčerko, ji zaželi, da bi bila vsa njena ljubezen namenjena Marii, zato jo potolaži z besedami, da čudeži resnično obstajajo. Humberto Paz opozori, naj bo previdna, saj ni prepričan, da je deklica res Maria.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika