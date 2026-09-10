Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 62. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Humberto Paz izroči rezultate DNK testa in potrdi, da je Max njena hči. Giovanna Estebanu in Elviri razkrije, kaj ji je Bosco storil prejšnjo noč, ter jima zagrozi z ovadbo, Ginebra pa ima že pripravljen drug načrt. Paz skuša pridobiti Maxino zaupanje in ji razloži, kaj se je zgodilo ob njenem rojstvu, a deklica jo zavrne in se obnaša uporniško. Humberto Paz ponudi vso svojo podporo in ji s poljubom da vedeti, kaj čuti do nje.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika