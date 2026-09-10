Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 61. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Paz se sooči z domnevnimi Maxinimi starši in ju obtoži, da sta ji ukradla hčer. Gala Jeronimu prizna, da še nikoli ni bila z nobenim moškim, on pa jo začne zapeljevati. Giovanna se maščuje Boscu in ga obtoži zlorabe. Bosco obtožbe zanika, saj se spomni le, da je bila ona tista, ki je poškodovala njega. Gala se ob spominu na Jeronimove besede zlomi in se v navalu bolečine samopoškoduje. V takem stanju na njo naleti oče.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika