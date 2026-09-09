Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 64. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Paz Max predstavi skupini mater, ki iščejo pogrešane otroke in ena izmed njih prepozna deklico kot svojo hčer zaradi specifičnega rojstnega znamenja. Jeronimo obišče Ginebro v pisarni in ji grozi zaradi vpletanja v Giovannino zgodbo, a ga Ginebra brez težav utiša. Bosca po Jeronimovem ukazu pretepejo neznanci, vendar mu Pepa priskoči na pomoč. Zaradi dvomov o materinstvu je Paz pripravljena opraviti še en DNK test.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika