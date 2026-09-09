Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 63. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Ginebra odkrije Giovannino obsedenost z Boscom in ji pove, da je pripravljena iti do skrajnosti, da bo njegov padec še toliko bolj boleč. Paz roti Max, naj ji dovoli, da jo spozna, a Max jo v besu napade. Esteban preko sporočil Humberta opozori, da mu Ginebra grozi in da se boji za življenja svoje družine in Paz. Ginebra se pritoži Gali, da ji postavlja pregrade in se izogiba stiku z njo. Gala prizna, da se ji celotna situacija z očetom zdi zelo nenavadna.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika