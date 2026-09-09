Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 65. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Jeronimo Giovanni pove, da bo imela mir, če se poveže z Ginebro. Giovanna brez vsakega oklevanja privoli, saj je njen edini cilj samo to, da bi uničila Boscovo življenje. Ginebra zahteva, da se Esteban obnaša kot njen mož, vendar jo on zavrne in pove, da ga sploh ne privlači. Med shodom, na katerem sodeluje tudi Paz, Esteban izkoristi priložnost in ji razkrije, da je Ginebra morilka.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika