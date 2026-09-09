Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 66. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Esteban Paz razkrije, da je Ginebra ubila moža Eliasa in da je prepričan, da je odgovorna tudi za Bereniceino smrt. Ginebra Elviro obvesti, da ji je Elias zapustil velik dolg, zato bo morala prodati hišo in delnice. Elvira jo pomiri z izjavo, da jo bo vključila v svojo oporoko. Esteban priseže Paz, da se bo še naprej boril za razkritje Ginebre. Prosi jo, da njuna ljubezen ostane skrita, saj ne bi prenesel nove ločitve. Paz Mireyi namigne, naj se ne zaljubi v kriminalca.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika