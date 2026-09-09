Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 69. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Ginebra Estebanu prizna, da je zastrupila Edra. Esteban priseže, da bo plačala za to, kar je storila njegovemu sinu, Gala pa krivi sebe, ker ni dovolj skrbela za bratca. Ginebra Mauru hladnokrvno pove, da bi moral umreti v požaru sirotišnice, s čimer mu dokaže, da ga nikoli ni ljubila. Esteban v obupu ponudi Ginebri svoje življenje v zameno za sinovo ozdravitev in ona postavi le en pogoj. Ker se Giovanna norčuje iz tragedije družine, jo Gala udari.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika