Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 68. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Ko je vključena v Elvirino oporoko, je Ginebra odločena, da bo materi razkrila, da je dala ubiti Berenice. Paz se poslovi od Max in ji pove, da bo njeno srce zanjo vedno odprto. Max se ji zahvali in se opraviči za svoje vedenje. Ginebra zastrupi Edra, da Estebana obdrži pod nadzorom, Elvira pa krivi Paz, ker naj ne bi pravilno pripravila hrane. Mauro se razjezi na Ginebro zaradi škode, ki jo je povzročila Edru, ona pa krivdo prevali nanj.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika