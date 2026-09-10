Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 67. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Rezultati DNK testa potrdijo, da Max ni Pazina hči. Fermin sumi, da za vsem stoji Ginebra. Esteban se potopi v ledeno kopel, da bi znižal telesno temperaturo in odstranil sledilno napravo, vendar se stanje zaplete. Elvira ne sprejema Galinega razmerja s Salomonom, saj bo ta kmalu postal oče. Mauro panično predlaga Ginebri, naj pobegneta, a ona ima drugačno strategijo. Paz in Estebana bosta pustila v napačnem prepričanju.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika