Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 70. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Mauro prosi Fermina, naj se mu pridruži kot zaveznik, saj je to edina pot, da se znebita Ginebre in Rubia. Ginebra takoj zasliši Maura glede pogovora s Ferminom. Paz ponudi, da bo skrbela za Edra, vendar Esteban vztraja, da bo to storil sam, saj je nekoč skrbel za bolno mamo. Ginebra Estebanu pove, da ne potrebuje njegove ljubezni, želi si le, da se prepusti nagonom in ji zaplodi sina. Jeronimo od mame zahteva resnico, zakaj ji Ginebra grozi.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika