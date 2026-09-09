Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 71. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Elvira graja Maura, ker je poljubil Mireyo. Pove mu, da ni primerna, zanj a Mauro brani svoja čustva in poudari, da se želi spremeniti. Jeronimo odkrije Ginebrine nezakonite posle in materi pove, da ne namerava nadaljevati dela v poslovanju njene prijateljice. Esteban se v obupu žrtvuje in se preda Ginebri zgolj zato, da bi rešil sina Edra. Mauro za svoje panične napade krivi Ginebro in jo prosi, naj reši Edra. Gema je besna, ko zagleda Galo s Salomonom.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika