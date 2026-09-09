Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 72. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Mauro je prepričan, da Ginebrino nasprotovanje njegovi ljubezni do Mireye izhaja iz sramu nad njuno revno preteklostjo, zato jo prosi, naj preneha škodovati nedolžnim. Ginebra Edru vbrizga injekcijo, po kateri se mu zdravje izboljša. Esteban se ji zahvali za sinovo rešitev. Filipa poišče Humberta in ga prosi za pravno pomoč, saj se boji za svoje življenje. Elvira obišče Paz in jo prosi, naj ne postane skušnjava za Estebana.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika