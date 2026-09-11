Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 74. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Elvira obvesti Estebana, da Ginebra zaradi nujnega poslovnega potovanja ne bo prišla domov. Estebanova opazka jo spravi k razmišljanju. Fermina do solz gane posnetek Sam, ki prosi za pomoč pri iskanju Pazine izgubljene hčerke. Fobo hoče Elviri odpreti oči, da Ginebra nekaj skriva in da je njeno nenadno potovanje zelo sumljivo. Elvira se razjezi. Estebanu uspe Paz priskrbeti intervju na pomembni televizijski postaji, da bi ji pomagal najti hčer Mario.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika