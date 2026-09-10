Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 73. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Ginebra prizna Mauru, da se ne bi smela zaljubiti v Estebana. Humbertu uspe odpreti skrinjico, v kateri najde USB ključek, ki bi lahko razkril Ginebrine zločine. Paz Gali prizna, da je znova skupaj z Estebanom, a jo prosi, naj to ohrani v skrivnosti, saj jim Ginebra grozi. Ginebra pohvali Jeronima za opravljeno delo in razkrije, da bo njena naslednja žrtev Gala. Kenzo se je odločen boriti za svojo ljubezen do Nandy. Prosi jo, da se preseli k njemu.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika