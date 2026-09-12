Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 75. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Fermin se sooči s Paz in ji prizna, da je prav on prodal Mario. Razkrije ji, kdo je njena hči. Esteban potrdi, da je Ginebra odgovorna za Bereniceino smrt. Prepričan je, da je edina rešitev njena odstranitev. Jeronimo prosi Giovanno, naj prekine zavezništvo z Ginebro. Esteban pripelje Sam v Pazin dom, da se po dolgem času znova združita. Fermin Humbertu izroči dokaze, ki lahko dokončno pokopljejo Ginebro. Jeronimo očetu razkrije resnico.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika