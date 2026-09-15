Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 76. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Jeronimo prizna Kenzu, da je Sandra Filipi prodala Ginebra. Mireya Maura preseneti z vprašanjem, ali se je pripravljen spremeniti in zapustiti zlo preteklosti. Paz Ferminu odpusti zaradi ljubezni do hčerke in mu obljubi, da se bo vsak dan borila za hčerino srečo. Paz materi in Mireyi naroči, naj skrivata resnico, da je Sam njena hči Maria, saj se boji Ginebrine maščevalnosti. Gema je odločena prekiniti nosečnost, Salomon pa jo poskuša ustaviti.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika