Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 77. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Esteban se s Paz poslovi z romantičnim poljubom. Ginebra ju preseneti in zagrozi, da bo pobila vse člane njegove družine. Ginebra vdre v hišo Robleovih, odločena, da bo odpeljala Sam, a Paz se ji postavi po robu in otroka zaščiti. Elvira se sooči z Ginebro zaradi njenih laži o poslovni poti. Ginebra se prikaže kot žrtev, a Elvira ji ne nasede in jo izloči iz oporoke. Paz in Esteban prosita Maura, naj izda Ginebro. Gala Salomonu pomaga pri osebnostni rasti.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika