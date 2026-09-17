Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 78. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Mireya se iz ljubezni do družine odloči, da bo skušala prepričati Maura k izdaji Ginebre, vendar on podvomi v njene namene. Ginebra prejme uničujoči strup, s katerim želi obračunati s sovražniki. Dovolj je že dotik kože, da formula uniči celice. Paz med Ferminovim pogrebom predvaja zvočni posnetek, v katerem Fermin razkrije vse Ginebrine zločine. Ginebra v naletu sovraštva do Elvire prizna, da je ubila Berenice.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika