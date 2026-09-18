Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 79. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Elviro ob Ginebrinem priznanju preplavi sovraštvo in hčerki zabrusi, da si želi, da bi umrla še v njenem trebuhu. Paz obišče Ginebro v zaporu in jo klofne, Ginebra pa se norčuje iz njene bolečine. Elvira prizna Paz, da jo je v preteklosti krivično sodila. Prosi jo za odpuščanje in Paz sprejme njeno opravičilo. Esteban obišče Ginebro v zaporu in ji pove, da jo je Mauro izdal. Ginebra Filipi zagrozi s počasno in bolečo smrtjo, če izve, da jo je tudi ona izdala.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika