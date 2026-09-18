Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 80. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Ginebro odpeljejo v zaporniško celico, kjer začne plačevati za vse svoje zločine. Gala in Bosco izvesta, da je Sam v resnici Pazina hči. Esteban prejme obvestilo, da je uradno ločen od Ginebre, in veselo novico deli s Paz. Sojetnice v celici Ginebro brutalno pretepejo. Mauro besen izve, da podkupnina za Ginebrino zaščito v zaporu ni delovala, Savon ima z njo drugačne načrte. Esteban zaprosi Paz za roko, saj želi z njo preživeti vse življenje.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika