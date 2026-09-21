Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 81. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Mauro ne more preboleti, da mu je Mireya zlomila srce, zato se odloči maščevati, njegova tarča pa postane Pedro Pablo. Elvira prizna Lupitin kuharski talent in jo razglasi za zmagovalko tekmovanja. Porfirio in Lupita se pred vsemi prisotnimi poljubita. Savon predlaga Ginebri, naj razmisli o njegovi ponudbi. Mauro jo prepričuje, da je to edina možnost, da opravita z nasprotniki. Mauro Savonu za Ginebrino rešitev obljubi popolno poslušnost.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika