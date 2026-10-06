Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 92. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Paz in Esteban zbereta družino in razkrijeta, da pričakujeta otroka. Mauro prosi Ramsesa Torrenegra, naj ustavi Ginebro in Savona. Gala sooči Jeronima zaradi zastrupitve. Jeronimo se počuti ujetega, a ga Sandro brani. Filipa Jeronimu predlaga beg, on pa pove, da se bo raje predal oblastem. Kenzo prizna Estebanu, da je zaradi groženj njegovim otrokom ubogal Ginebro. Paz prosi Estebana, naj se z Ginebro ne sreča sam, vendar on vztraja.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika