Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 82. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Esteban izroči očetu pismo, ki dokazuje, da ni imel nič z materino smrtjo. Paz zbere pogum in Sam razkrije, da je njena prava mati, Sam pa jo z vso ljubeznijo objame. Ko zaporniški paznik Ginebri noče dati vode, se fizično spopade z njim, dokler ne posredujejo drugi varnostniki. Sam se poslovi od Ferminove fotografije, se mu zahvali za vse lepe trenutke in mu odpusti. Prvič v življenju pred vso družino Robleovih Sam pokliče Paz: »Mama.«Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika