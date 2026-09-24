Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 84. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Elvira Fobu prizna, da se je vanj zaljubila tako močno, kot on vanjo, in to mu dokaže s poljubom. Gala in Salomon se prepustita strasti, vendar ju zaradi nepremišljenosti zaloti Gema, ki ju nemudoma izda Mireyi in Lupiti. Ginebra naroči Mauru, naj bo naslednja žrtev Pedro Pablo. Humberto preseneti Mireyo s šopkom rož, ona pa postane nervozna ob njegovi pozornosti. Rubio pride v Pazin dom, odločen izpolniti Ginebrino zadnjo zahtevo.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika