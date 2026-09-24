Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 84. del

10. del

Ko Elviri postane slabo, vsi pomislijo na vino, a Elvira vztraja, da je Paz v mafine, ki jih je pripravila, dala neko snov. Prestrašen, da so to zaužili tudi otroci, Esteban obtoži Paz, da želi škodovati njegovi družini, hrano pa se odloči dati na analizo. A Paz obtožbe ne ganejo dosti, ko sliši Maura, da bo ubil Sam. Odloči se mu slediti, da bi rešila deklico. Gorila pa Mauru izroči samo dokaz, da je Sam živa. To pa je povod, da Ginebra izreče uničujoč ukaz.