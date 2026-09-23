Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 83. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Elvira prizna, da je Esteban dober moški in da si zasluži biti srečen s Paz, hkrati pa obžaluje napačne odločitve hčerke Ginebre. Paz in Esteban se poročita in Esteban vse preseneti z novico, da so zakonito spremenili Samino ime v Maria Villa de Cortes Roble. Lupita izpraša Elviro o njenem odnosu s Fobom in Elvira ji prizna, da razmerje ni mogoče zaradi velike starostne razlike. Paz pripravi romantično presenečenje za Estebana.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika