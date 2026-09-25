Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 85. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Savon Ginebri sporoči, da je podkupil dva sodnika, da bi dosegel njeno izpustitev, vendar se mora najprej srečati z njegovim nadrejenim. Elvira Ginebri očita, da je izbrala pot zla, Ginebra pa ji zabrusi, da se njen najhujši pekel šele začenja. Paz Marii pojasni, da je Ginebra edina odgovorna za vse družinske nesreče. Pepa prizna materi in bratu, da želi oditi daleč stran, kjer bo lahko srečen. Paz, Esteban in Elvira izvejo, da so Ginebro izpustili iz zapora.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika