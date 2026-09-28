Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 86. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Mauro da Mireyi 24 ur, da pobegne z njim, sicer bosta Salomon in Pepa v smrtni nevarnosti. Ginebra zagrozi Paz, da ji bo vzela hčer Sam. Gala ob ponovnem srečanju v navalu besa udari Ginebro. Bosco očetu predlaga, da bi najel morilca, vendar Esteban to prepove, saj nočejo postati zločinci. Savon skuša zapeljati Ginebro, a ga zavrne. Mireya Humbertu pove, kaj namerava storiti z Maurom, Humberto pa ji nasprotuje in ji izpove ljubezen.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika