Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 87. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Jeronimo poišče Ginebro in ji v zameno za pomoč ponudi popolno zvestobo. Humberto ugotovi, da je Mireya v smrtni nevarnosti, zato se sooči z Maurom, pri čemer ju zaloti Ginebra. Mauro ji očita njena dejanja, Ginebra pa brezbrižno izjavi, da ne pozna pomena ljubezni. Elvira pove Estebanu in Paz, da se je odločila dati priložnost s Fobom. Ginebra prejme novico, da je ena od žrtev napada umrla, kar Maura pahne v negotovost.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika