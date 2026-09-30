Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 88. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Esteban se zahvali Humbertu, ker se je vrnil v njegovo življenje, a usoda ima drugačne načrte. Mauro razkrije, da je Savon Ginebri izdal kraj njegovega srečanja z Mireyo, zato se sooči z njim. Esteban znova očita Ginebri napade na njegovo družino in čeprav jo Mauro zaščiti, mu ona ne izkaže hvaležnosti. Ginebra zagrozi Kenzu s smrtjo, če se ne bo uklonil in postal njen suženj. Lupita odločno stoji ob strani Mireyi, a Mireya doživi hud živčni zlom.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika