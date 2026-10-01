Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 89. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Kenzo sprejme vlogo Ginebrinega sužnja, da bi rešil sebe in otroke. Kenzo izroči Estebanu kontakt psihiatra, da bi pomagal družini. Elvira se sooči z Ginebro in zahteva konec maščevalne igre, a Ginebra jo zavrne, saj ne bo poslušala ženske, ki jo je zapustila. Gala, Salomon, Bosco in Pepa padejo v past Jeronima in Geme ter utrpijo hudo zastrupitev. Savon se lažno predstavi kot psihiater in vstopi v Estebanov dom. Paz mu zaupa zdravljenje Marie.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika