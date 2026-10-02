Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 90. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Mauro prosi Ginebro, naj konča maščevanje, saj je bil Rubiev napad dovolj travmatičen, a Ginebra ne bo mirovala, dokler Sam ne bo ponovno v njenih rokah. Ginebra Kenzu zagrozi, da bo Sandru razkrila resnico. Savon pridobi Mariino zaupanje in ji da vdihniti robec z vonjem. Deklica omedli, Savon pa začne izvajati načrt ugrabitve. Savon Ginebri poroča, da bo ugrabitev zapletena, saj je varovanje družine zaostreno.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika