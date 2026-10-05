Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 91. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Po zdravniškem pregledu Paz izve, da je noseča. Jeronimo Kenzu prizna, da je načrtoval napad na Bosca, ker se je želel maščevati Gali. Esteban ne dovoli Savonu, da ponižuje njega in Paz zaradi Mariinih težav z identiteto, a Savon ju v resnici namerno zavaja, da bi punčko lažje ugrabil. Ko Ginebra izve za Pazino nosečnost, se odloči, da ji bo vzela tudi nerojenega otroka. Esteban začne sumiti, da Kenzo sodeluje z Ginebro.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika